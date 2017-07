V aukčnej sieni Sotheby's predávali memorabílie z misií Apollo

Bývalý americký astronaut Neil Armstrong, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. júla (TASR) - Malý biely vak s nápisom LUNAR SAMPLE RETURN, v ktorom boli na Zem dopravené vzorky hornín z Mesiaca, sa v noci nadnes na dražbe v aukčnom dome Sotheby's v New Yorku predal za 1,8 milióna dolárov.Aukcia sa konala v čase 48. výročia letu americkej vesmírnej lode Apollo 11 a prvého pristátia ľudí na Mesiaci.Obdĺžnikovú taštičku z bielej textílie so zatváraním na zips mal na Mesiaci pri sebe astronaut Neil Armstrong, ktorý v nej na Zem priviezol vzorky mesačného povrchu. Mesačný prach a drobné čiastočky hornín sa údajne zachovali aj na vonkajšej strane draženého predmetu.Podľa informácií Sotheby's práve do tohto vaku Armstrong na piatich rôznych miestach Mesiaca odobral 500 gramov materiálu z povrchu Mesiaca a 12 "predmetov" s rozmermi nepresahujúcimi jeden centimeter.V posledných rokoch bola taštička majetkom súkromnej osoby, ktorá ju získala na aukcii v roku 2015 za 995 dolárov. Neskoršie testy v NASA potvrdili, že ide skutočne o vak, ktorý mal Armstrong na Mesiaci. Bola to súčasne jediná memorabília z misie Apollo 11, ktorá bola v súkromných rukách. NASA sa ju snažila získať späť, ale federálny súd vlani v decembri potvrdil, že médiami neidentifikovaná žena z okolia Chicaga získala tento predmet legálnou cestou - v dražbe za spomínaných 995 dolárov.Aukčná sieň Sotheby's očakávala, že tento predmet sa predá za sumu od dvoch do štyroch miliónov dolárov.Modul Eagle z misie Apolla 11 pristál na Mesiaci 20. júla 1969. Prvým pozemšťanom, ktorý kedy kráčal po povrchu Mesiaca, bol práve Armstrong nasledovaný po 20 minútach Buzzom Aldrinom.Kým Armstrong na Mesiaci strávil celkovo asi 2,5 hodiny, Aldrin niečo vyše 1,5 hodiny. Spoločne absolvovali aj dve minúty trvajúce spojenie s vtedajším prezidentom USA Richardom Nixonom. Na Mesiaci okrem toho inštalovali niekoľko vedeckých prístrojov a z mesačného povrchu odobrali viac ako 20 kilogramov vzoriek.Armstrong zomrel 25. augusta 2012 vo veku 82 rokov v dôsledku komplikácií po operácii srdca. Aldrin žije a má 87 rokov.Na aukcii sa v noci nadnes za 275.000 dolárov predal aj plán letu Apolla 13 s poznámkami napísanými ručne všetkými troma členmi posádky.Let Apollo 13 bol siedmym pilotovaným letom programu Apollo. Jeho cieľom bolo uskutočniť tretie pristátie ľudskej posádky na povrchu Mesiaca, tentoraz v oblasti Fra Mauro. Počas letu však došlo k výbuchu jednej z kyslíkových nádrží, čím sa vážne poškodil servisný modul. Následky výbuchu posádke nielen znemožnili splniť zadanú úlohu, ale priamo ohrozili aj životy jej členov. Riadiace stredisko v Houstone muselo potom v priebehu štyroch dní vyvinúť núdzové scenáre, vďaka ktorým sa podarilo posádku dopraviť živú naspäť na Zem.Misia Apollo 13 sa stala legendou. Na motívy tejto udalosti natočil režisér Ron Howard film s názvom Apollo 13, v ktorom hlavnú úlohu - Jima Lovella - stvárnil herec Tom Hanks.