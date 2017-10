V Austrálii sa začali preteky solárnych automobilov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 9. októbra (TASR) - V Austrálii sa v nedeľu začali preteky solárnych automobilov World Solar Challenge (WSC). Zúčastňuje sa na nich 42 solárnych automobilov, ktoré absolvujú vyše 3000 kilometrov dlhú trasu vedúcu cez púštne oblasti zo severu na južné pobrežie Austrálie. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Očakáva sa, že trasu z prístavu mesta Darwin do Adelaide zvládne väčšina vozidiel za približne týždeň. Autá sú poháňané výlučne energiou Slnka a pohybujú sa rýchlosťou okolo 90-100 kilometrov za hodinu.Medzi štartom a cieľom je sedem oficiálnych povinných kontrolných bodov i ďalšie nezverejnené kontrolné body. Každé solárne vozidlo je sprevádzané dvoma "klasickými" autami tímu. Oficiálny začiatok dennej jazdy je o 08.00 h a koniec o 17.00 h, pričom každé solárne auto počas etapy kontroluje osobitný traťový komisár.Cieľom súťaže je propagovať solárnu energiu a zvýšiť informovanosť o obnoviteľných zdrojoch energie. Na súťaži sa zúčastňujú prototypy, ktoré by jedného dňa mohli inšpirovať priemyselnú výrobu solárnych automobilov schopných prepravovať cestujúcich. Väčšinu zo súťažiacich experimentálnych vozidiel vyvinuli tímy odborníkov z univerzít alebo súkromných firiem.Do súťaže World Solar Challenge nastúpili tímy zastupujúce USA, Japonsko, Nemecko, Čile, Holandsko, Britániu, Malajziu, Belgicko, Švédsko, Irán, Južnú Kóreu, Indiu, Hongkong, Južnú Afriku, Poľsko, Thajsko, Turecko, Kanadu, Taiwan a Austráliu.Preteky finančne podporila aj vláda austrálskeho štátu Severné teritórium. Jej ministerka turistického ruchu a kultúry Lauren Mossová podľa Reuters uviedla, že táto podpora je dôkazom úsilia vlády splniť svoj záväzok a dosiahnuť, aby do roku 2030 polovica objemu energie využívanej na území tohto štátu pochádzala z obnoviteľných zdrojov.Prvý ročník svetového pohára solárnych automobilov sa konal v roku 1987 v Austrálii. Najlepší čas doteraz dosiahla japonská univerzita Tókai v roku 2009, keď jej automobil dokončil tieto preteky naprieč Austráliou len za 29 hodín a 49 minút.