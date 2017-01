V Austrálii tragicky zahynul herec pri nakrúcaní hudobného videoklipu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brisbane 23. januára (TASR) - Nemenovaný herec zahynul počas nakrúcania videoklipu pre austrálsku hiphopovú skupinu Bliss n Eso. Informovala o tom dnes austrálska polícia.Incident sa stal počas filmovania prestrelky v bare Brooklyn Standard v meste Brisbane v austrálskom štáte Queensland. Manažment kapely so sídlom v Sydney uviedol, že jej členovia sa na mieste nehody nenachádzali.Štáb natáčal scénu, počas ktorej herci manipulovali so zbraňami. Jeden z nich, približne dvadsaťročný muž, utrpel zranenia hrudníka a následkom nich na mieste zomrel. Uviedol to detektív polície v Queenslande Tom Armitt s tým, že nikto iný sa pri tomto incidente nezranil. Smrteľné výstrely padli dnes okolo 14.00 h miestneho času (05.00 h SEČ).Polícia okolnosti celého incidentu, ako aj to, ako sa ostré náboje dostali na scénu, vyšetruje.