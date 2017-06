V Austrálii zastrelili muža, ktorý v mene IS zajal ženu v obytnom dome

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Police shoot gunman dead and free hostage in Melbourne https://t.co/MFMRa9p8w3 — The Guardian (@guardian) June 5, 2017

Melbourne 5. júna (TASR) - Austrálska polícia zastrelila dnes na predmestí Brighton austrálskeho veľkomesta Melbourne muža, ktorý viac ako hodinu zadržiaval ženu v obytnom dome a v telefonáte hovoril, že koná z poverenia Islamského štátu (IS) a teroristickej siete al-Káida. Informovala o tom tamojšia televízna stanica Seven Network.Alarmovaní policajti našli pri vchode do objektu mŕtvolu muža. Rukojemníčka, ktorú sa im podarilo oslobodiť, je medzičasom v poriadku a bezpečí. Ešte predtým čelili streľbe útočníka, ktorý troch z mužov zákona zranil skôr, ako ho zlikvidovali.Policajné zdroje, ktoré potvrdili, že páchateľov čin možno zaradiť medzi islamistickým extrémizmom motivované skutky, o identite oboch zosnulých mužov neuviedli zatiaľ žiadne podrobnosti.