V Austrálii zmarili multimodálny teroristický útok počas sviatkov

Melbourne 23. decembra (TASR) - Austrálska polícia zadržala sedem ľudí v súvislosti s potenciálnym teroristickými útokmi inšpirovanými tzv. Islamským štátom, ktoré sa mali uskutočniť 25. decembra v centre Melbourne.Približne 400 policajtov vykonalo dnes ráno rozsiahlu protiteroristickú operáciu na piatich miestach v melbournských štvrtiach Flemington, Meadow Heights, Dallas, Campbellfield a Gladstone Park, informovala televízia Sky News Australia.Cieľmi útokov mali byť železničná stanica Flinders Street, rušné námestie Federation Square a Katedrálu sv. Pavla.Šéf polície v štáte Viktória Graham Ashton oznámil, že päť zo siedmich zadržaných ľudí bolo vzatých do väzby a vypočúvaných v súvislosti s útokom.Štyria z nich sa narodili v Austrálii, ale majú libanonských príbuzných, piata osoba pochádza z Egypta, má však austrálske občianstvo, napísal denník The Age. Ich vek sa pohybuje od 21 do 26 rokov.Policajná razia v Melbourne bola podľa Ashtona výsledkom niekoľkotýždňového vyšetrovania. Zadržané osoby plánovalina 1. sviatok vianočný, ktorý však zásah bezpečnostných zložiek prekazil. Použité pri ňom mali byť výbušniny a zbrane.Ashton ďalej uviedol, že tajné služby nemajú k dispozícii informácie o podobných hrozbách pre iné verejné miesta.Premiér štátu Viktória Daniel Andrews v súvislosti s raziou povedal, že 25. decembra bude v uliciach viac policajtov a vyzval obyvateľov, aby pokračovali v každodennom živote a bezpečnostné zložky upozornili na podozrivé aktivity.Podľa austrálskeho premiéra Malcolma Turnbulla sa od septembra 2014, keď bol zvýšený stupeň varovania pred terorizmu, podarilo zabrániť veľkým útokom. Po 25 protiteroristických operáciách bolo obvinených 57 ľudí.