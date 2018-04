V azylovom dome v Domažliciach strieľal zrejme psychicky chorý muž

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. apríla (TASR) - V azylovom dome v meste Domažlice v českom Plzenskom kraji v utorok predpoludním pravdepodobne psychicky chorý muž postrelil dvoch policajtov. Následne údajne vystrelil na seba. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s tým, že na mieste nasadili záchranárov, zásahovú jednotku i vrtuľník.uviedla pre Novinky.cz Andrea Divišová zo záchrannej služby Plzenskom kraji.Strelec sa podľa nej následne strelil do hlavy, rozsah jeho poranenia nebol bezprostredne známy. Policajti by nemali byť v ohrození života.Novinky.cz zverejnili tiež oficiálne stanovisko polície:Azylový dom patrí Diecéznej charite v Plzni a má kapacitu 29 lôžok. Ubytovanie poskytuje dospelým i deťom so sprievodom.