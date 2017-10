V B. Bystrici bude asi 66.400 voličov hlasovať v 80 miestnostiach

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) – Pre novembrové voľby do vyšších územných celkov bude v krajskom meste Banská Bystrica pripravených 80 volebných miestností v 29 objektoch po celom meste, vrátane okrajových častí. Do 80 okrskových volebných komisií politické strany, hnutia a koalície delegovali 571 zástupcov. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.Voľby do krajských parlamentov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra od 7.00 do 22.00 h. Podľa Marhefkovej počet voličov v meste k 30. októbru tohto roka je 66.400. Presné číslo bude matričný úrad nahlasovať okresnému úradu 3. novembra.dodala hovorkyňa.