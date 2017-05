V B. Bystrici otvoria korčuliarsku dráhu za vyše štvrť milióna eur

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 3. mája (TASR) – Takmer polkilometrová a tri metre široká in-line korčuliarska dráha, ktorá vyrástla priamo v centre mesta, v parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici, už v piatok (5.5.) o 15.00 h privíta prvých korčuliarov. V tento deň Európske mesto športu (EMŠ) 2017 oficiálne otvorí relaxačno-oddychovú zónu, ktorá ponúkne aktívny oddych nielen rekreačným korčuliarom, ale i chodcom a cyklistom.Ako TASR informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Sekerešová, investícia do vybudovania relaxačno-oddychovej zóny, po verejnom obstarávaní, predstavuje sumu vo výške 275.000 eur plus vyvolané investície na spevnenie nestabilného podložia v hodnote 18.000 eur. Z toho 100.000 eur získala samospráva z vládnej dotácie." konštatoval primátor Ján Nosko.Na vybudovanie betónového korčuliarskeho oválu zhotoviteľ nasadil stavebný stroj, tzv. finišer. Patrí medzi moderné metódy realizácie podobných povrchov a v Banskej Bystrici bol využitý po prvý raz." objasnil Vladimír Brieda, vedúci Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov Mestského úradu v Banskej Bystrici.Mesto v rámci budovania korčuliarskeho oválu citlivo pristupovalo aj k zeleni. V juhozápadnej časti sa chodník pre peších odklonil k detskému ihrisku a vonkajšiemu fitnes priestoru, čím sa zabránilo akémukoľvek výrubu stromov. V parku pribudlo nové osvetlenie, lavičky na oddych, ale i lavičky na obutie korčúľ, odpadkové koše a profesionálna bezpečnostná kamerová zóna so systémom pripojenia na wifi." dodal prednosta banskobystrického magistrátu Martin Adamec.