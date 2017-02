V B. Štiavnici môže SZĽH postaví športovú halu, poslanci súhlasili

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Banská Štiavnica 8. februára (TASR) - Banskoštiavnickí mestskí poslanci dnes deklarovali svoj predbežný súhlas so zámerom výstavby športovej haly, s ktorým pred niekoľkými dňami prišiel Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Ten predstavil projekt výstavby nových športových centier pre deti a mládež, pričom s výzvou oslovil starostov a primátorov všetkých sídiel nad 5000 obyvateľov.Poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva zobrali na vedomie správu o projekte a zároveň schválili zámer prenájmu pozemkov, na ktorých by športová hala bola postavená. Podľa primátorky Nadeždy Babiakovej sa jedná o pozemky za základnou školou na sídlisku Drieňová, pričom nájom by bol na dobu 40 rokov za sumu jedno euro. Investorom a prevádzkovateľom objektu by bol SZĽH, na pleciach mesta by bolo napríklad dobudovanie ostatného zázemia či prenájom športoviska pre potreby obyvateľov.Ako Babiaková uviedla, výzva zo SZĽH na výstavbu športoviska ju teší, pretože záujem zo strany obyvateľov tu je. "Keď výzva prišla, tak som si povedala, poďme, skúsme a budeme vidieť. Mňa to oslovilo. Všetko čo bude ľuďom slúžiť je dobré a myslím, že deti naozaj treba ťahať k športu," podotkla. Či už bude mesto vo výzve úspešné alebo nie, tejto možnosti je podľa jej slov potrebné sa chopiť. Zároveň deklarovala, že budú v tejto veci riešiť sporné body a hľadať vhodné riešenia.Cieľom vybudovania objektu je snaha vytvoriť adekvátne a atraktívne priestory pre prácu s deťmi a mládežou. Objekt športovej haly umožní viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné zmysluplné využitie voľného času, so zameraním na získavanie základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu pod vedením odborníkov. V zimných mesiacoch by mal slúžiť pre potreby korčuľovania a hokeja. V letnom období sa rozpustením ľadovej plochy vytvorí z hracej plochy ihrisko pre letné športy.