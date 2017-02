V. Bajan vyzýva I. Nesrovnala na opätovnú diskusiu o zákaze hazardu

Vladimír Bajan Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) – Bratislavský mestský poslanec a zároveň starosta Petržalky Vladimír Bajan vyzýva primátora hlavného mesta Iva Nesrovala, aby našiel spôsob, akým by sa mohla diskusia o zákaze hazardu v Bratislave vrátiť opätovne na rokovanie mestského parlamentu. Reaguje tak na štvrtkové (16. 2.) rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ktoré neschválilo absolútny zákaz umiestnenia herní na území mesta, keď zaň hlasovalo len 24 zo 41 prítomných poslancov.hovorí Bajan.Zdôrazňuje, že tentoraz by to ale malo byť korektné a bez manipulácie. Tým podľa neho primátor dokáže, že to zákazom hazardu v meste a s postojom k petícii a petičiarom myslí vážne. Je totiž presvedčený, že práve primátor je ten, ktorý sklamal a podrazil petičiarov, a to tým, že "postavil vec na hranu a nútil nás rozhodnúť buď - alebo", aj napriek hlasom odbornej i laickej verejnosti. Plnú zodpovednosť za výsledok hlasovania tak podľa neho nesie primátor a jeho chaotické vedenie rokovania. To podľa neho spôsobilo, že ani napriek prvotným prísľubom nemohli hlasovať o regulácii hazardu, keďže zvažovali napr. ponechanie kasína v hoteloch. Nad konečným výsledkom hlasovania zastupiteľstva vyjadril Bajan rozčarovanie.Sklamaný a šokovaný z výsledku je aj bratislavský primátor. Podľa neho viac ako 136.000 Bratislavčanov sa v petícii jasne vyjadrilo za zákaz hazardu a mestskí poslanci ho odignorovali.konštatuje primátor na svojom profile na sociálnej sieti. Pritom poukazuje na to, že ide o to zastupiteľstvo, ktoré mu pred tromi týždňami dalo jednohlasný mandát na prípravu predmetného VZN o úplnom zákaze hazardu.dodáva Nesrovnal.Mesto navrhovalo absolútny zákaz umiestnenia herní na území Bratislavy. Herne nechcelo ani tam, kde to v súčasnosti povoľuje novela zákona o hazardných hrách. Návrh všeobecne záväzného nariadenia vychádzal z petície za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú spustil v máji 2015 primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Zákaz však mestským zastupiteľstvom neprešiel, keď zo 41 prítomných poslancov hlasovalo za zákaz hazardu 24, nehlasovali 12 a piati sa zdržali. To znamená, že herne sa tak budú môcť nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách pre obchod, kultúru či na verejnú zábavu.