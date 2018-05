V Balneologickom múzeu v Piešťanoch môžu ľudia vidieť zbierku amonitov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Piešťany 24. mája (TASR) - Amonity sú pomerne veľké morské organizmy, ktoré dokumentujú prítomnosť mora nad dnom, ktoré je v súčasnosti povrchom Slovenska. Vznikli pred 200 miliónmi rokov, ešte v období pred dinosaurami. Široká verejnosť ich môže vidieť v priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch do 8. júla.povedal Tomáš Mlynský, autor výstavy a doktorand Ústavu Vied o zemi Slovenskej akadémie vied (SAV).Amonity sú hlavonožce príbuzné chobotniciam a boli to vedúce skameneliny.vysvetlil Peter Vršanský z Ústavu vied o Zemi SAV.Výstava sa skladá z viac ako 1000 jedincov nazbieraných v 30 lokalitách Slovenska. Výstava je rozdelená na tri časti. V prvej sa návštevníci môžu oboznámiť so základnými pojmami týkajúcimi sa amonitov, ale aj geológie a paleontológie ako takej. Dozvedia sa, že amonity sú vyhynutá skupina hlavonožcov, ktorá svoj najväčší rozvoj dosiahla v druhohorách, a sú dôležitými vedúcimi skamenelinami. Na základe ich nálezov môžeme stanoviť relatívny vek hornín. Druhá časť výstavy sa zaoberá evolúciou amonitov a posledná predstavuje vzácne nálezy z územia Slovenska.V auguste sa časť materiálu pochádzajúceho z náleziska v Chtelnici presunie po doplnení o ostatnú faunu do zrekonštruovaného kaštieľa v obci.zdôraznil význam výstavy Vršanský.