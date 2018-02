V Banášovej šou hrali prím Cigánski diabli, Szelidová pokrstila Duets

Jozef Banáš, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. februára (TASR) - Hosťom prvej tohtoročnej talkshow spisovateľa Jozefa Banáša Na kus reči v Stredisku kultúry Bratislava - Nové Mesto bola v utorok (6.2.) Brigita Szelidová. Speváčka dominovala prevažne hudobnému večeru, počas ktorého zazneli aj piesne When I Fall in Love, Pán či Lolitka. "Inšpirovala nás k tomu, aby sme urobili muzikál Lolitka. Už sa na to veľmi tešíme," prezradila Brigita Szelidová, finalistka súťaže X factor, ktorá sa na hudobnej scéne pohybuje takmer tridsať rokov.Speváčka s výnimočným hlasom predstavila publiku aj svoju talentovanú dcéru Terezu. Hlavne však spolu s producentom, uznávaným jazzovým skladateľom a klaviristom Ľubošom Šrámekom, odprezentovali CD Duets, ktoré vydal Hudobný fond. Szelidová na debutovom albume ladenom do funky, jazzu, swingu či soulu spieva s Cigánskymi diablami, Anitou Soul, Karolom Csinom, Richardom Csinom, Robom Opatovským či Igorom Kmeťom.vyhlásila Brigita. Album pokrstil speváčkin dlhoročný kamarát Fredy Ayisi, s ktorým si zaspomínali na hudobné začiatky.Duets do života uvítali aj Cigánski diabli, ktorých pred slávnostným aktom Jozef Banáš vyspovedal i na tému osobného muzikantského šťastia či koncertovania v zahraničí.prezradila Silvia Šarköziová. Jej manžela Ernesta kórejské publikum rovnako príjemne prekvapilo, ale podľa neho je hudobne najinteligentnejšie publikum v Nemecku:Jozef Banáš sa počas svojej prvej talkšou v roku 2018 k slovu príliš nedostal, prevahu mali mnohopočetní hudobníci a ich umenie. Pre TASR však potvrdil, že si na svoje konto pripísal ďalšie úspechy. V najbližších dňoch sa chystá do Ankary, kde mu vychádza najprekladanejší slovenský román.doplnil s tým, že v Turecku absolvuje aj dve prednášky na univerzitách v Ankare a Istanbule.poznamenal spisovateľ, ktorého v marci čaká aj malé turné po Indii.prezradil Banáš, ktorý momentálne pracuje na románe o Štefánikovi.