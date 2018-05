V bangladéšskych táboroch sa denne narodí 60 rohinských detí

Rohinskí utečenci čakajú v rade na jedlo v utečeneckom tábore, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dháka 17. mája (TASR) - Takmer 60 detí denne sa narodí v zanedbaných utečeneckých táboroch na juhovýchode Bangladéša, kde státisíce moslimských Rohingov utiekli pred násilnosťami zo susedného Mjanmarska. Uviedol to vo štvrtok Detský fond OSN (UNICEF), z vyhlásenia ktorého citovala agentúra DPA.uvádza vo vyhlásení predstaviteľ UNICEF v Bangladéši Edouard Beigbeder.OSN v správe ďalej uvádza, že v krajine sa vyskytli správy o znásilneniach rohinských žien a dievčat s tým, že presný počet detí, ktoré sa narodili v dôsledku znásilnenia, nie je možné určiť.UNICEF odhaduje, že do zdravotníckych zariadení v utečeneckých táboroch sa dostalo len jedno z piatich rohinských detí.Agentúra preto zmobilizovala 250 komunitných dobrovoľníkov. Tí sa majú postarať o tom, aby sa ženy pred pôrodom i po ňom podrobovali zdravotným vyšetreniam.Doteraz sa v táboroch v bangladéšskom okrese Cox's Bazar od začiatku príchodu Rohingov, ktorí tam od vlaňajška utekajú pred násilnými zákrokmi armády v susednom mjanmarskom Jakchainskom štáte, narodilo viac ako 16.000 rohinských detí.Od augusta 2017 ušlo pred násilnosťami cez hranice do Bangladéša takmer 700.000 príslušníkov tohto moslimského etnika. OSN obvinila armádu z "etnických čistiek" namierených voči rohinskej menšine v prevažne budhistickom Mjanmarsku.