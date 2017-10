V Banskej Bystrici opravia Poľnú ulicu aj Zvolenskú cestu

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Banská Bystrica 18. októbra (TASR) – V týchto dňoch začalo mesto Banská Bystrica s rekonštrukciou frekventovaných mestských tepien, a to Poľnej ulice a na rad príde aj Zvolenská cesta. Umožnilo mu to vlaňajšie efektívne hospodárenie, ktoré skončilo prebytkom v rozpočte. Zároveň tak vyhovie obyvateľom či podnikateľom, sídliacich najmä na Zvolenskej ceste, ktorí sa dlhodobo dožadujú kompletnej opravy a súvislej obnovy týchto ulíc. Desiatky rokov sa do nich neinvestovalo.Ako dnes konštatoval primátor Ján Nosko, na tento účel mali pôvodne vyčlenených 2,3 milióna eur, súťažou sa im však podarilo ušetriť 600.000 eur. Počíta, že celková cena stavebných prác na Poľnej ulici a Zvolenskej ceste by sa mala pohybovať okolo 1,6 milióna eur.vysvetlil Nosko.Podľa neho sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť dielo do konca novembra, všetko však závisí od počasia. Primátor prosí obyvateľov, najmä vodičov o trpezlivosť a sledovanie, rešpektovanie dopravného značenia. Na opravovaných úsekoch je znížená rýchlosť. Na Poľnej ulici to pocítia i cestujúci MHD, keďže tadiaľ vedie trolejové vedenie.Na otázku, prečo mesto s takou veľkou rekonštrukciou prichádza až na jeseň, Nosko reagoval:Skôr sa teda nedalo.