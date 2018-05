V Banskej Bystrici začali budovať prvú oficiálnu cyklotrasu

a snímke Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica pri stavebných prácach na úseku pri Plážovom kúpalisku na Štiavničkách. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica 3. mája (TASR) - V Banskej Bystrici vznikne v dohľadnej dobe prvá reálna cyklotrasa. Po dlhých procesoch majetkovo-právneho vysporiadania, výkupu pozemkov, prípravy projektu, územného a stavebného konania i verejného obstarávania, začalo pred niekoľkými dňami mesto s jej výstavbou.Na realizáciu asi dvojkilometrovej cyklocesty získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 857.870 eur. Povinná päťpercentná finančná spoluúčasť mesta predstavuje 45.151 eur.Podľa hovorkyne primátora Zdenky Marhefkovej mesto v minulom období výstavbe cyklotrás nevenovalo veľkú pozornosť, o čom svedčí jediný 150-metrový úsek cyklistického chodníka od nákupného centra ESC po Štadión SNP. Reštart podľa nej nastal v roku 2016, keď vedenie mesta vyčlenilo rekordnú sumu 360.000 eur na prípravu projektovej dokumentácie a výkupy pozemkov.uviedol primátor Ján Nosko.Celkový rozpočet projektu bol pred verejným obstarávaním približne 903.000 eur. Po jeho ukončení predstavujú náklady 680.000 eur. Umiestnenie cyklistického chodníka je riešené v zmysle Územného generelu nemotorovej dopravy. Projekt počíta aj s budovaním verejného osvetlenia a dopravného značenia, s realizáciou ochrany podzemných vedení i sadovými úpravami.objasňuje Peter Kanát, stavebný dozor.Stavenisko je riadne vyznačené, mesto preto žiada obyvateľov, aby dočasné obmedzenia rešpektovali a nevstupovali na miesto výstavby. V prvej fáze sa začalo s realizáciou úseku, ktorý úzko súvisí so vstupom na plážové kúpalisko. Spriechodniť by sa mal čo najkôr, aby sa návštevníci mohli bez problémov dostať do areálu kúpaliska.doplnil primátor.