V banskobystrickej Záhrade odštartoval festival outdoorových filmov

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 9. októbra (TASR) – V banskobystrickej Záhrade - Centre nezávislej kultúry sa dnes večer začal XV. Medzinárodný festival outdoorových filmov. Diváci majú možnosť počas najbližších dní vzhliadnuť filmy ako Sloboda pod nákladom, vďaka ktorému spoznajú prácu vysokotatranských nosičov a aj to, prečo ostali poslednými v Európe. Čaká na nich i Klára Kolouchová, ktorá ako jediná Češka, stála na vrchole najvyššej hory sveta Mount Everest.Snímka Naša fascinujúca planéta – Južné more odhalí divákom, ako vyzerá raj na zemi a v ďalšom filme zasa objavia, ako rieka Jondachi tečie džungľou údolím Napo v Ekvádore. Medzi dielami, ktoré si diváci môžu v týchto dňoch vychutnať, je aj Stratený v Japonsku, vďaka ktorému spoznajú, že Japonsko je unikátnou krajinou. Uvidia tiež Dava MacLeoda a jeho lásku k lezeniu a skúmaniu škótskych kopcov.Film Peklo pod Budapešťou: Tajomstvo jaskyne Molnar Janos návštevníkov vovedie do podzemia maďarskej metropoly a najväčších tajomstiev evolúcie. Akrobatické výkony si diváci vychutnajú v snímke Medzi nebom a vrcholkami hôr.