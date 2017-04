V baráži s Holandskom zatiaľ Slovenky remizujú

Na snímke slovenská tenistka Jana Čepelová sa teší z víťazstva 6:3, 6:2 nad Holanďankou Richel Hogenkampovou v úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie Slovensko - Holandsko 22. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke holandská tenistka Richel Hogenkampová odvracia loptičku Slovenke Jane Čepelovej v úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie Slovensko - Holandsko 22. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Šramková prehrala s Bertensovou

Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia loptičku Holanďanke Kiki Bertensovej v druhej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie Slovensko - Holandsko 22. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

baráž o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie:



SLOVENSKO - Holandsko 1:0 po úvodnej dvojhre



Jana Čepelová - Richel Hogenkampová 6:3, 6:2



Rebecca Šramková - Kiki Bertensová 1:6, 3:6

Nemecko vyhráva nad Ukrajinou 2:0 po prvom dni baráže o svetovú skupinu

Výsledok:



Nemecko - Ukrajina 2:0



Julia Görgesová - Jelina Svitolinová 4:6, 6:1, 6:4



Angelique Kerberová - Lesia Curenková 6:1, 6:4

Rusko - Belgicko 1:1 po 1. dni baráže o svetovú skupinu



Výsledok:



Rusko - Belgicko 1:1



Jelena Vesninová - Alison van Uytvancková 6:3, 6:4



Anastasija Pavľučenkovová - Elise Mertensová 4:6, 0:6

Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenské tenistky hrajú po prvom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s Holandskom nerozhodne 1:1. O vyrovnávajúci bod pre holandské farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžila Kiki Bertensová, ktorá zdolala slovenskú dvojku Rebeccu Šramkovú 6:1, 6:3. V úvodnom singli si slovenská jednotka Jana Čepelová poradila s Richel Hogenkampovou 6:3, 6:2. Nedeľňajší program v Aegon aréne otvorí o 13.00 h súboj tímových jednotiek Čepelovej a Bertensovej.Čepelovej vyšiel úvod zápasu s Hogenkampovou a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 2:0. Holanďanka následne znížila na 1:2, no vo štvrtom geme nevyužila pri vlastnom podaní vedenie 40:0, čo sa jej vypomstilo. Čepelová si vďaka zisku troch hier za sebou vybudovala náskok 5:1 a hoci v siedmom geme nepremenila dva setbaly, úvodné dejstvo sa stalo jej korisťou. Čepelová najmä z forhendu dokázala dostať súperku pod tlak a pripraviť si dobré pozície na zakončenie výmeny. Hogenkampovej chýbala úderová istota, na sieti pokazila veľa volejov. V druhom sete Čepelová po dvoch brejkoch odskočila súperke na 4:1 a zápas už dotiahla do víťazného konca. V ôsmom geme premenila pri vlastnom servise vďaka esu hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Hogenkmapovou na 3:0.Čepelová mala zo zisku prvého bodu veľkú radosť.povedala odchovankyňa košického tenisu v prvej reakcii pre RTVS.Hogenkampová priznala, že Čepelová bola lepšia hráčka.Šramková, pre ktorú to bol v sobotu domáci fedcupový debut, nestratila v úvodnom geme pri svojom podaní ani fiftín. V ďalších minútach však dianie na centri úplne ovládla Bertensová. Holanďanka získala šesť gemov v rade. Kvalitne servovala, umne menila rytmus hry, účinne využívala slajz. Šramková sa snažila byť agresívna, no robila priveľa nevynútených chýb. Na začiatku druhého dejstva začala Šramková predvádzať odvážnu hru, ktorou očarila fanúšikov pri víťaznej fedcupovej premiére v talianskom Forli. Po dvoch brejkoch viedla 3:0 a 30:0. Holanďanka však v ďalšom priebehu setu potvrdila, prečo bola vlani v semifinále Roland Garros. Rovnako ako v prvom sete získala šesť hier za sebou a za stavu 5:3 premenila vďaka esu hneď prvý mečbal.Šramková bola po prehre sklamaná.povedala v prvej reakcii pre RTVS.Vo fedcupovej histórii ide o štvrtý vzájomný zápas, "Oranjes" vedú vo vzájomnej bilancii 2:1. Slovenky majú Holanďankám čo odplácať, v roku 2015 s nimi prehrali na antuke v Apeldoorne 1:4. Liptákove zverenky sa prebojovali do baráže vďaka februárovému víťazstvu 3:2 na pôde Talianska. Hrdinkou vo Forli sa stala fedcupová debutantka Šramková, ktorá uspela v oboch dvojhrách, tretí bod pridala skúsená Daniela Hantuchová.Tenistky Nemecka vedú po úvodnom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie nad Bieloruskom 2:0. V úvodnej dvojhre zvíťazila Julia Görgesová nad Jelinou Svitolinovou 4:6, 6:1, 6:4 a v druhom sobotňajšom zápase zdolala svetová jednotka Angelique Kerberová Lesiu Curenkovú 6:1, 6:4.Tenistky Ruska hrajú po prvom dni baráže o svetovú skupinu Pohára federácie v Moskve s Belgickom 1:1. V úvodnej dvojhre zvíťazila Jelena Vesninová nad Alison van Uytvanckovou 6:3, 6:4 a v druhom sobotňajšom zápase prehrala Anastasia Pavľučenkovová s Elise Mertensovou 4:6, 0:6.