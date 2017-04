V baráži s Holandskom zatiaľ Slovenky remizujú

Slovenské tenistky hrajú po prvom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s Holandskom nerozhodne 1:1. O vyrovnávajúci bod pre holandské farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžila Kiki Bertensová, ktorá zdolala slovenskú dvojku Rebeccu Šramkovú 6:1, 6:3. V úvodnom singli si slovenská jednotka Jana Čepelová poradila s Richel Hogenkampovou 6:3, 6:2. Nedeľňajší program v Aegon aréne otvorí o 13.00 h súboj tímových jednotiek Čepelovej a Bertensovej.





Čepelovej vyšiel úvod zápasu s Hogenkampovou a po rýchlom brejku sa ujala vedenia 2:0. Holanďanka následne znížila na 1:2, no vo štvrtom geme nevyužila pri vlastnom podaní vedenie 40:0, čo sa jej vypomstilo. Čepelová si vďaka zisku troch hier za sebou vybudovala náskok 5:1 a hoci v siedmom geme nepremenila dva setbaly, úvodné dejstvo sa stalo jej korisťou. Čepelová najmä z forhendu dokázala dostať súperku pod tlak a pripraviť si dobré pozície na zakončenie výmeny. Hogenkampovej chýbala úderová istota, na sieti pokazila veľa volejov. V druhom sete Čepelová po dvoch brejkoch odskočila súperke na 4:1 a zápas už dotiahla do víťazného konca. V ôsmom geme premenila pri vlastnom servise vďaka esu hneď prvý mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Hogenkmapovou na 3:0.

Čepelová mala zo zisku prvého bodu veľkú radosť.

povedala odchovankyňa košického tenisu v prvej reakcii pre RTVS.

Hogenkampová priznala, že Čepelová bola lepšia hráčka.

Na snímke holandská tenistka Richel Hogenkampová odvracia loptičku Slovenke Jane Čepelovej v úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie Slovensko - Holandsko 22. apríla 2017 v Bratislave.

Šramková prehrala s Bertensovou

Šramková, pre ktorú to bol v sobotu domáci fedcupový debut, nestratila v úvodnom geme pri svojom podaní ani fiftín. V ďalších minútach však dianie na centri úplne ovládla Bertensová. Holanďanka získala šesť gemov v rade. Kvalitne servovala, umne menila rytmus hry, účinne využívala slajz. Šramková sa snažila byť agresívna, no robila priveľa nevynútených chýb. Na začiatku druhého dejstva začala Šramková predvádzať odvážnu hru, ktorou očarila fanúšikov pri víťaznej fedcupovej premiére v talianskom Forli. Po dvoch brejkoch viedla 3:0 a 30:0. Holanďanka však v ďalšom priebehu setu potvrdila, prečo bola vlani v semifinále Roland Garros. Rovnako ako v prvom sete získala šesť hier za sebou a za stavu 5:3 premenila vďaka esu hneď prvý mečbal.

Šramková bola po prehre sklamaná.

povedala Slovenka.

Na snímke slovenská tenistka Rebecca Šramková odvracia loptičku Holanďanke Kiki Bertensovej v druhej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie Slovensko - Holandsko 22. apríla 2017 v Bratislave.

Lipták počítal s tým, že po prvom dni bude 1:1.

Bertensová mala z vyrovnávajúceho bodu radosť.

Holandský kapitán Paul Haarhuis bol so stavom 1:1 po prvom dni spokojný.

Vo fedcupovej histórii ide o štvrtý vzájomný zápas, "Oranjes" vedú vo vzájomnej bilancii 2:1. Slovenky majú Holanďankám čo odplácať, v roku 2015 s nimi prehrali na antuke v Apeldoorne 1:4. Liptákove zverenky sa prebojovali do baráže vďaka februárovému víťazstvu 3:2 na pôde Talianska. Hrdinkou vo Forli sa stala fedcupová debutantka Šramková, ktorá uspela v oboch dvojhrách, tretí bod pridala skúsená Daniela Hantuchová.

"Som veľmi rada, že som prvýkrát zvládla domáci fedcupový zápas. Nebolo ľahké potvrdiť úlohu favoritky. Hogenkampová je nevyspytateľná hráčka, forsíruje taký chlapčenský tenis, veľa slajzuje. Dôležité bolo, že som dodržala taktiku, na ktorej sme sa dohodli s kapitánom Maťom Liptákom. Hrala som agresívne, často som chodila na sieť. Boli tam aj momenty, s ktorými som nebola celkom spokojná. Verím, že v nedeľu podám ešte lepší výkon,""Hrala dobre, tenis je však najmä o využívaní šancí a ja som ich dnes nepremenil. Najmä na konci zápasu som urobila veľa ľahkých chýb na sieti, nedokázala som zakončiť dobre rozohraté výmeny. Možno to bolo spôsobené tým, že na antuke som v tomto roku ešte neodohrala dostatočné množstvo zápasov.""Je mi veľmi ľúto, že som nedokášala nadviazať na víťazstvá zo zápasov v Taliansku. Pred zápasom som cítila nervozitu. Dúfam, že v nedeľu mi dá Maťo Lipták opäť šancu. Kiki Bertensová dnes ukázala, prečo je v elitnej svetovej dvadsiatke. Nerobila takmer žiadne nevynútené chyby, nútila ma veľa behať a tlačila ma ďaleko zo základňu čiaru. Škoda, že som v druhom sete nevyužila vedenie 3:0 a 30:0. Snažila som sa ísť loptičku za loptičku, na kvalitnú súperku to dnes nestačilo,""Stav 1:1 je očakávaný vzhľadom na rebríčkové postavenie hráčok. Janka bola lepšia, zápas mala od začiatku do konca pod kontrolou. Podala solídny výkon, zvládla to perfektne. Pre Rebecco to bola nová situácia, ešte nikdy nehrala pred domácimi fanúšikmi a dnes zaplatila daň. Počas celého duelu bola zviazaná a nepriblížila sa k tomu, čoho je schopná. Na začiatku druhého setu sa konečne chytila na returne, ale od stavu 3:0 nedokázala udržať vysokú úroveň. Všetko je otvorené. Do nedeľňajších stretnutí pôjdeme s tým, že chceme zvíťaziť.""Odohrala som veľmi dobrý zápas. Richel v úvodnej dvojhre prehrala a tak som bola pod väčším tlakom, no zvládla som to. Aj v druhom sete som zostala pokojná, hoci som prehrávala 0:3 a 0:30. Som rada, že som vyhrala v dvoch setoch. Čakala som, že Rebecca bude hrať agresívne. Má veľký potenciál, musí ešte popracovať na konštantnosti výkonov.""Kiki hrala veľmi dobra, na antuke sa cíti ako ryba vo vode. Škoda, že Richel nezvládla koncovky gemov. Jej zápas proti Čepelovej bol oveľa vyrovnanejší ako ukazuje výsledok."