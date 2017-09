V Barcelone sa zišlo vyše 700 starostov, ktorí sú za referendum

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 16. septembra (TASR) - Starostovia a primátori viac ako 700 z celkovo 948 katalánskych obcí a miest dnes na spoločnom zhromaždení pred sídlom katalánskej vlády v Barcelone vyjadrili svoje odhodlanie usporiadať 1. októbra referendum o nezávislosti Katalánska aj napriek trestnému stíhaniu, ktoré im za to hrozí.Španielska vláda sa snaží zabrániť tomuto plebiscitu, ktorý opakovane označuje za protizákonný.Viac ako dve tretiny starostov a primátorov katalánskych obcí sa však Madridu vzopreli a deklarovali, že zriadia a 1. októbra otvoria volebné miestnosti.Španielska prokuratúra v reakcii na to túto stredu nariadila katalánskym prokurátorom, aby si predvolali odbojných starostov a primátorov a vzniesli voči nim obvinenie za zneužívanie funkcie a konanie v rozpore so španielskymi zákonmi. V prípade, že by predvolanie ignorovali, miestne prokuratúry mali vydať príkaz na ich zatknutie.skandovali dnes starostovia, ktorí sa zišli v centre Barcelony na Námestí sv. Jakuba. Josep Sole, starosta obce La Maso, pripomenul, žeSolidaritu starostom a primátorom vyslovila dnes aj primátorka Barcelony Ada Colau. V 1,6-miliónovej Barcelone sú pritom prívrženci nezávislosti Katalánska v menšine.Barcelonská radnica sa doteraz snažila držať sa bokom diskusie ohľadom referenda, ale tento týždeň oznámila, že Barcelončania budú mať možnosť hlasovať v referende. Potvrdil to dnes aj katalánsky premiér Carles Puigdemont, ktorý sa zhromaždeným starostom poďakoval za ich angažovanosť vo veci októbrového referenda.