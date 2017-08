V Bardejove horel balkón, 11-ročný chlapec bol v ohrození

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov 25. augusta (TASR) – V Bardejove zasahovali dnes popoludní hasiči pri požiari, ktorý vznikol na balkóne bytu na Komenského ulici. Horeli matrace a šatstvo. Mladistvý 11-ročný chlapec sa nadýchal splodín z horenia. Záchranári ho vyšetrili a odviezli na pozorovanie do nemocnice.Hasiči rýchlym zásahom požiar na prvom poschodí zlikvidovali skôr, ako by sa rozšíril do priestorov bytu. Škodu vyčíslili na 2500 eur, uchránené hodnoty sú vo výške 20.000 eur. Príčiny vzniku požiaru sú v štádiu vyšetrovania. Na zásahu sa zúčastnilo šesť hasičov s dvomi vozidlami. TASR informovala operačná dôstojníčka prešovských krajských hasičov.