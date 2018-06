V Bardejove pribudol nový, vyše kilometrový cyklochodník

Ilustračné foto. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bardejov 18. júna (TASR) – Cyklisti v Bardejove majú k dispozícii nový cyklochodník, ktorý vedie od Mokrolužského mosta po odbočku na Mníchovský potok. Zhotoviteľom cyklochodníka z asfaltového betónu s dĺžkou 1,17 kilometra a šírkou tri metre je Eurovia SK, a.s. Celkové náklady boli 605.000 eur a stavba bola ukončená za šesť mesiacov. Informoval o tom riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš – Bardejov Radomír Jančošek.V auguste pribudne podľa jeho slov na konci cyklochodníka aj nový altánok. Súčasťou cyklochodníka je verejné osvetlenie, lávka cez potok, odvodnenie do kanalizácie, dopravné značenie a ďalšie úpravy.uviedol Jančošek.Nový cyklochodník je súčasťou veľkého vlajkového projektu medzinárodnej cyklotrasy Aquavelo. Ide o medzinárodnú cyklotrasu v slovensko - poľskom pohraničí, ktorá v dĺžke 230 km spája kúpeľné mestá Bardejovské Kúpele, Krynica, Muszyna, Szczawnica s bodmi záujmu, pamiatkami, faunou, flórou.doplnil Jančošek.Ako ďalej uviedol, pre deti nedávno spolufinancovali vydanie ručne maľovanej cyklomapy Horný Šariš Bardejov spolu so stojanmi so strieškou. Okrem toho OOCR vytvorila novú turistickú mapu, ktorá je doplnená o aktuálne turistické a cyklotrasy regiónu.