V Bardejove zrekonštruovali gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

Na snímke operačná sála – reprodukcia (pôrodnica). Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov 25. apríla (TASR) – V bardejovskej Nemocnici s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., zrekonštruovali gynekologicko-pôrodnícke oddelenie za takmer 60.000 eur. Investícia sa týkala gynekologickej časti, pooperačnej izby a vstupu vrátane kamerového systému. Vynovené priestory v pavilóne hlavného monobloku dnes slávnostne odovzdali do užívania.Riaditeľ nemocnice Marián Petko informoval, že touto rekonštrukciou sa výrazne zlepší sociálny komfort pre pacientky, ktorých tu vlani hospitalizovali 2329. V lôžkovej časti sú jedno až dvojposteľové izby so samostatným sociálnym zariadením a niekoľko trojposteľových izieb so spoločným sociálnym zariadením. Vlani tu porodilo 1020 žien a prišlo na svet 1025 detí.Rekonštrukciou pooperačnej izby sa zlepší zdravotná starostlivosť o pacientky v pooperačnom období a zníži sa riziko komplikácií. Za minulý rok na tomto oddelení vykonali lekári 1416 operácií.uviedol Petko.Ďalej dodal, že moderný vstup do priestorov gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vrátane kamerového systému výrazne prispeje k zlepšeniu hygienicko–epidemiologického režimu a zabezpečí sociálny komfort a bezpečnosť pre pacientky a personál.