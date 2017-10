V Bardejovskom okrese platia viaceré obmedzenia dopravy

Cestári, ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov 2. októbra (TASR) – Z dôvodu modernizácie cestného spojenia Prešov – Bardejov - Gorlice a rekonštrukcie mostného objektu v obci Raslavice je úplne uzatvorená cesta II/545 v úseku Raslavice – Janovce. Obmedzenia budú platiť do 1. decembra. Informoval dnes o tom prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.Cestná doprava pre osobnú a nákladnú dopravu do 12 ton celkovej prípustnej hmotnosti je vedená po cestách III. triedy, obchádzková trasa začína v križovatke II/545 – III/3491 v obci Raslavice, pokračuje po ceste III/3491 v smere Osikov – Fričkovce – Hertník. V obci Hertník pokračuje po ceste v smere Bartošovce – Janovce. V opačnom smere platí obchádzka v opačnom slede. Pre občanov obce Vaniškovce a obyvateľov Vaniškovskej ulice v obci Raslavice je obchádzková trasa určená z križovatky cesty III/3491, ďalej po miestnej komunikácií do obce Vaniškovce a časti obce Raslavice.Odklon kamiónovej a nákladnej dopravy nad 12 ton celkovej prípustnej hmotnosti je vedený po dvoch samostatných trasách. Prvá obchádzková trasa je vedená po cestách I/68 a I/77 z Prešova od križovatky ciest I/18 – I/68, cez Sabinov – Lipany – Ľubotín – Gerlachov – Bardejov. Druhá obchádzková trasa je vedená po cestách I/18, I/21 a I/77 z Prešova od križovatky ciest I/18 a I/68 cez Kapušany – Lipníky – Giraltovce – Svidník – Zborov – Bardejov.Z dôvodu súvislej obnovy povrchu vozovky platí čiastočné obmedzenie cesty II/545 v úseku Regetovka – Becherov, v úsekoch Bardejov – Kľušov a v obci Raslavice. Cestná premávka je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou v jazde a využitím svetelnej signalizácie.