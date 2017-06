V Bardejovských kúpeľoch otvorili hlavnú kúpeľnú sezónu

Na snímke z Bardejovských kúpeľov socha cisárovnej Alžbety , manželky Františka Jozefa I. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bardejov 2. júna (TASR) – Požehnaním minerálnych prameňov dnes v Bardejovských kúpeľoch slávnostne otvorili hlavnú kúpeľnú sezónu. Ako informoval generálny riaditeľ Bardejovských kúpeľov, a.s., Jaroslav Komora, minuloročná sezóna bola mimoriadne úspešná. Bardejovské kúpele navštívilo viac ako 24.000 hostí s priemernou dĺžkou pobytu desať dní, čo predstavuje najvyšší počet v histórii kúpeľov.uviedol pre TASR Komora.Kúpele v súčasnosti disponujú vynovenými kapacitami vlani zrekonštruovaných hotelov či moderným wellness centrom.povedal Komora.Počet návštevníkov vlani stúpol oproti roku 2015 o 15,79 percenta. Medziročne sa o deväť percent zvýšil aj počet prenocovaní a dosiahol číslo 251.884. Najviac sa na tomto čísle podieľali domáci návštevníci. Vlani Bardejovské kúpele navštívil takmer rovnaký počet zahraničných turistov ako rok predtým – viac ako 1550, čo predstavuje 6,24 percenta celkovej klientely. Najviac hostí prišlo z Česka, nasledujú Poliaci. Naďalej však pokračoval pokles rusky hovoriacich návštevníkov. Vedenie kúpeľov verí, že pomôcť môže zrušenie vízovej povinnosti pre Ukrajincov. Počas letnej sezóny navštívilo Bardejovské kúpele okolo 200.000 jednodňových návštevníkov.Technický riaditeľ Bardejovských kúpeľov, a. s., Jozef Bača informoval, že v posledných desiatich rokoch preinvestovali 15 miliónov eur. „Vsadili sme na modernizáciu kapacít a ukazuje sa, že je to správna cesta na zvýšenie atraktívnosti a návštevnosti kúpeľov. V nastúpenom trende budeme pokračovať,“ uviedol Bača. Na rekonštrukciu čaká ďalší historický hotel Dukla. Ráta sa v ňom súčasne so zvýšením ubytovacích kapacít a v rámci rekonštrukcie chcú pribudovať aj rehabilitačné priestory a stravovacie zariadenie.Pripravená je architektonická štúdia golfového ihriska s deviatimi jamkami, ktoré plánujú postaviť na ploche 24 hektárov. Výška investície s celým zázemím predstavuje zhruba 1,2 milióna eur.Komora uviedol, že chce rokovať s mestom Bardejov, aby pripravili spoločnú investíciu výstavby parkovacieho domu. Zároveň spoločnosť Bardejovské kúpele otvorí začiatkom leta dve parkoviská s celkovou kapacitou 100 miest, ktoré postavili na vlastné náklady.Bardejovské kúpele sa rozprestierajú na ploche 31 hektárov a vo vlastníctve akciovej spoločnosti je 33 objektov.