V barmanskej súťaži zvíťazili Slovák Kubáň a Estónec Voomets

Bratislava 9. júla (TASR) – Medzinárodná barmanská súťaž Hubert cup 2017, ktorá sa konala v sobotu 8. júla v Bratislave, má svojich víťazov. Na 17. ročníku podujatia sa predstavilo 19 súťažiacich v dvoch kategóriách - Sekt koktail a Flair. Zvíťazili v nich Slovák Rastislav Kubáň a Georgi Voomets z Estónska.Na dodržiavanie pravidiel, ako aj hodnotenie kvality výsledného drinku, dozerala odborná porota na čele s prezidentom Slovenskej barmanskej asociácie Jánom Šuchtom. Úlohou súťažiaceho v kategórii Sekt koktail bolo pripraviť počas šiestich minút päť porcií vlastného miešaného drinku. Na prípravu súťažného nápoja mohol účastník použiť maximálne šesť ingrediencií, vrátane šumivého vína uvedenej spoločnosti. Dôležitým prvkom vo finálnej fáze je dekorácia, ktorú si barmani pripravili vopred.V tejto kategórii zvíťazil domáci zástupca Rastislav Kubáň s drinkom "French park". "Barmanstvu sa venujem viac ako 20 rokov, baví ma to a zároveň živí. Toto je moja najobľúbenejšia súťaž a vždy sa sem rád vraciam. Spočiatku som mal také hluché obdobia, no posledné roky sú plodnejšie. Musím úprimne povedať, že každé víťazstvo ma vždy poteší," uviedol víťaz. Prvé tri miesta v tejto kategórii obsadili Slováci.V druhej kategórii okrem samotného nápoja hodnotí odborná komisia aj technické prevedenie barmana a šou s ním spojenú. Súťažiaci mohol pripraviť miešaný nápoj akejkoľvek kategórie, časový limit bol stanovený na päť minút, počet porcií na tri.Víťaz kategórie Flair Georgi Voomets zaujal porotu s drinkom "Verano Facil". "Názov v preklade znamená ľahké alebo pohodové leto. Cieľom bolo, aby tomu zodpovedala chuť, teda aby bola ľahká a svieža, podľa toho som použil aj ingrediencie. Som nesmierne šťastný, že som vyhral. Keď robíte niečo, čo vás baví a navyše sa to ľuďom páči, je to dvojnásobné víťazstvo," uzavrel barman z Estónska. Druhé a tretie miesto obsadili českí barmani.Podujatie zorganizovala spoločnosť Hubert J.E. v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou a magazínom Inbar & Restaurant.