V Baskicku zadržali väzňa, ktorý ušiel počas prevozu do nemocnice

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 29. mája (TASR) - Odsúdený zradikalizovaný islamista, ktorému sa pred dvoma týždňami vo Francúzsku podarilo ujsť počas prevozu z väzenia do nemocnice, bol zadržaný v Španielsku. Oznámili to v utorok francúzske úrady.Prokuratúra v bretónskom meste Brest spresnila, že na 21-ročného Anthonyho Pondavena bol po úteku vydaný európsky zatýkací rozkaz.Regionálna polícia v španielskom Baskicku uviedla, že Pondaven bol zadržaný v utorok skoro ráno spolu s ďalším mužom, svojím komplicom pri úteku, v meste San Sebastián neďaleko hranice s Francúzskom.Pondaven si vo väzení v Breste odpykával trest za krádež, nie za trestný čin súvisiaci s terorizmom. Tajné služby ho však sledovali a majú podozrenie, že uňho došlo k islamistickej radikalizácii.Ujsť sa mu podarilo 16. mája počas prevozu z väznice v Breste do miestnej nemocnice, kde mal absolvovať lekárske testy. Útek bol zrejme pripravený, lebo pri nemocnici ho v aute Peugeot 306 čakal jeho komplic. Ten zaplatil vodičovi auta, aby ich od nemocnice odviezol. Polícii sa vodiča podarilo vypátrať a zadržať. Po väzňovi na úteku a jeho komplicovi spustili pátranie.Pri vyšetrovaní okolností úteku sa v Pondavenovej cele našlo niekoľko mobilných telefónov.Jeho útek vyvolal vo Francúzsku veľké znepokojenie, pretože k nemu došlo len niekoľko dní po útoku nožom v Paríži. Jeho páchateľom bol džihádista, ktorý smrteľne zranil jedného muža. Ďalších päť ľudí utrpelo zranenia.