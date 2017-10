V bašte Islamského štátu Rakka zadržiavajú stále okolo 4000 civilistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 11. októbra (TASR) - V obliehanom sýrskom meste Rakka, bašte džihádistickej skupiny Islamský štát (IS), zadržiavajú islamisti stále okolo 4000 civilistov.Podľa agentúry AP to dnes uviedol americký plukovník Ryan Dillon, hovorca Spojenými štátmi vedenej koalície, ktorá bojuje proti džihádistom. Spojenci sa civilistov snažia dostať do bezpečia, spresnil plukovník. Bitka o Rakku je aktuálne v poslednej fáze.Dillon dodal, že vyjednávanie vedú predstavitelia civilnej rady v Rakke, miestneho arabského a kurdského orgánu. S kým však presne táto rada v Rakke rokuje, nie je známe, konštatuje AP.Koalícia ale podľa plukovníka nebude akceptovať dohodnuté vzdanie sa približne 400 militantov, o ktorých sa predpokladá, že sa ukrývajú v zvyšných častiach mesta, čo sú ešte pod správou IS. V uplynulých troch týždňoch sa vzdalo 15 militantov, dodal.Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) v septembri uviedli, že v súčasnosti ovládajú približne 90 percent územia Rakky, pričom v meste sa nachádza už len asi 300-400 džihádistov z Islamského štátu.