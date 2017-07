V Bavorsku pochybujú o ústavnosti uzákonenia manželstiev homosexuálov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 4. júla (TASR) - Bavorská krajinská vláda skúma možnosť žaloby v súvislosti s uzákonením manželstiev osôb rovnakého pohlavia, ktoré 30. júna schválili poslanci Spolkového snemu (Bundestagu) v Berlíne.Na hlasovaní sa zúčastnilo 623 členov Bundestagu. Za návrh, známy pod označením, hlasovalo 393 poslancov a proti bolo 226 ich kolegov vrátane spolkovej kancelárky Angely Merkelovej. Štyria zákonodarcovia sa zdržali hlasovania.Kresťanskí demokrati z kancelárkinej CDU a ich spojenci zo sesterskej bavorskej CSU až do ostatného júnového dňa 2017 blokovali všetky snahy zaradiť takéto sobáše do nemeckých právnych predpisov.Ako vyplýva z informácií internetového vydania denníka Bild s odvolaním sa na vládne zdroje, bavorská krajinská vláda má značné pochybnosti o ústavnosti predmetného zákona. Za pomoci vlastných a externých expertov chce preto starostlivo preskúmať možnosť podania žaloby na Spolkový ústavný súd so sídlom v Karlsruhe. Vzhľadom na značnú komplexnosť tejto právnickej otázky si vláda chce na tento proces vyhradiť primeraný čas a rozhodnúť sa až následne.Problematika homosexuálnych manželstiev je horúcou témou pred septembrovými parlamentnými voľbami v Nemecku. Všetky relevantné politické strany takéto sobáše podporujú. Výnimkou sú práve strany únie CDU/CSU a euroskeptická, nacionalistická Alternatíva pre Nemecko (AfD).