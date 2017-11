V BBSK sú voľby zatiaľ pokojné, komisia a polícia sú však v pozore

Na snímke volička si prezerá obálku s hlasovacími lístkami počas volieb do orgánov samosprávnych krajov vo volebnej miestnosti v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Senium na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici 4. novembra 2017. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) - Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to pre TASR tri hodiny po začiatku volieb Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. Žiadne informácie o narušení priebehu volieb nezaznamenala ani polícia. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová.V BBSK kandiduje 382 ľudí na 49 poslaneckých kresiel v Zastupiteľstve BBSK. O nich rozhodujú voliči v 13 obvodoch kraja.Vo volebnom obvode Banská Bystrica kandiduje 79 ľudí na osem poslaneckých kresiel, v Banskej Štiavnici sa o jeden mandát uchádzajú ôsmi, v Brezne "bojuje" 43 kandidátov o päť kresiel, v Detve 21 osôb o tri mandáty, v Krupine 12 o dva, v Lučenci sa o päť poslaneckých kresiel "pobije" 44 kandidátov, v Poltári 13 o dve, v Revúcej 21 občanov o tri mandáty, v Rimavskej Sobote 47 kandidátov o šesť miest v krajskom parlamente, vo Veľkom Krtíši 23 o tri, Zvolen má v zastupiteľstve päť stoličiek, o ktoré sa uchádzajú 38 kandidáti, Žarnovica dve, na ktoré kandidujú deviati, a Žiar nad Hronom štyri, na ktoré chcú zasadnúť 24 záujemcovia.Voliči v sobotu rozhodujú aj o tom, kto najbližších päť rokov povedie BBSK. O post predsedu sa uchádza 11 kandidátov, ktorými sú Marian Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý), ktorému vyjadrili verejnú podporu Smer-SD, Most-Híd, ako aj opozičné SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS a medzi poslednými aj Strana zelených, potom Martin Juhaniak (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Pavel Greksa (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície) a Michal Kantor (Strana zelených Slovenska).V BBSK na šéfa kraja pôvodne kandidovalo 17 ľudí.