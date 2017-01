V beduínskej dedine v Izraeli určenej na demoláciu zahynuli 2 ľudia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 18. januára (TASR) - Najmenej dvaja ľudia dnes zahynuli, keď vypuklo násilie v beduínskej dedine Umm al-Hírán v Negevskej púšti na juhu Izraela, kde bola naplánovaná demolácia domov, nariadená súdom. Informovali o tom médiá a polícia.Beduína zastrelili, keď sa v uvedenej osade pokúšal podniknúť útok vozidlom. Pri potýčkach zahynul aj policajt. Príbuzní beduína vyjadrili námietku proti tvrdeniu polície, že sa pokúšal podniknúť útok, informoval Izraelský rozhlas.Približne 700 obyvateľov dediny Umm al-Hírán má byť presťahovaných do neďalekého mesta Húra, aby sa uvoľnil priestor pre založenie novej židovskej komunity, napísali internetové noviny Times of Israel. Dedinčania v januári 2016 prehrali na súde odvolanie, ktorým chceli zabrániť, aby boli presídlení. Toto miesto sa stalo ohniskom protestov.Po upokojení potýčok medzi políciou a protestujúcimi sa demolácia dnes dopoludnia začala a pokračuje.Policajný hovorca Micky Rosenfeld oznámil, že niekoľko policajtov, ktorí sa nachádzali v dedine s cieľom zabrániť výtržníctvu, utrpelo zranenia. "Teroristu" - vodiča auta - vyšetrujú pre napojenie na extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), dodal Rosenfeld.Jedným zo zranených protestujúcich bol aj Ajman Úda, arabský člen izraelského parlamentu - utrpel poranenie hlavy, uviedli médiá.