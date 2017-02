V Belehrade sa protestovalo proti nepotrestanému zbúraniu domov

Protest v Belehrade, 15. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 15. februára (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí sa dnes zapojilo do novej vlny demonštrácií v srbskej metropole Belehrad, ktorú vyvolalo vlaňajšie zbúranie bloku domov v obľúbenej časti mesta, kde investori zo Spojených arabských emirátov (SAE) plánujú výstavbu moderného obchodného a obytného komplexu.Skupina maskovaných mužov zdemolovala počas aprílovej noci pri nábreží rieky Sáva celý blok obytných domov. Srbská vláda následne verejnosti prisľúbila, že vinníkov potrestá, doposiaľ sa jej to však nepodarilo.Demonštranti pochodovali dnes na protest centrom Belehradu. Niesli pritom protivládne transparenty, blokovali miestnu dopravu a volali po odstúpení belehradského primátora Sinišu Maliho.Investori zo SAE začali nedávno v pomerne spustnutej belehradskej štvrti neďaleko rieky Sáva s výstavbou rozsiahleho obchodného a obytného komplexu pripomínajúceho stavby v Dubaji.Ich projekt ostro kritizovali viacerí miestni architekti aj občianske skupiny. Tvrdili pritom, že sa do srbskej metropoly nehodí a jeho realizátorov obviňovali z korupčných praktík.