V Belehrade vyšli do ulíc dôchodcovia na protest proti nízkym penziám

Belehrad 26. októbra (TASR) - Po stredajšej demonštrácii nespokojných dôchodcov v bosnianskom Sarajeve sa vo štvrtok uskutočnil podobný protestný pochod aj v centre srbskej metropoly Belehrad.Dôchodky v Srbsku sa v rámci úsporných opatrení tamojšej vlády zo sklonku roka 2014 znížili až o 22 percent, čo podľa organizácií zastupujúcich záujmy penzistov viedlo k ich ponižujúcej situácii.Tvrdia to napriek tomu, že vtedajšie opatrenia sa nedotkli viac ako 60 percent dôchodcov, ktorých penzie neprevyšovali sumu 25.000 dinárov (v prepočte asi 200 eur). Zvyšní sa však museli zmieriť so znížením od desiatich do 22 percent. Navyše v uplynulých troch rokoch nedošlo ani k legislatívnou úpravou predpokladanej valorizácii dôchodkov.Iba nedávno srbská premiéra Ana Brnabičová avizovala všeobecné zvýšenie dôchodkov o päť percent, a to od januára 2018. Nespokojní seniori to však nepovažujú za dostatočné a požadujú návrat k výške penzií pred zavedením reštriktívnych opatrení.