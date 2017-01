V Belgicku klesá kriminalita, ale viac sa zneužívajú platobné karty

Polícia, ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. januára (TASR) – Vlaňajšia miera zločinnosti v Belgicku zrejme dosiahne historické minimum. Vyplýva to z policajných štatistík za prvé tri mesiace roka 2016.Počas prvých troch mesiacov vlaňajška belgické úrady zaznamenali 211.713 kriminálnych činov, čo je pokles o päť percent oproti rovnakému obdobiu v roku 2015. Zločinnosť dlhodobo klesá už päť rokov, informovala dnes belgická televízia a rádio RTBF. Kým v roku 2011 polícia registrovala viac ako milión trestných činov, v roku 2015 to bolo o 150.000 deliktov menej.V počte trestných činov sú na prvom mieste krádeže a vydieranie, nasleduje poškodzovanie majetku, fyzické útoky, drogová trestná činnosť a podvody. Početné sú krádeže áut - belgickí zlodeji najčastejšie kradnú vozidlá značky Volkswagen.Pozitívnou správou je, že klesol počet vlámaní, prepadov a lúpeží so strelnou zbraňou. Na druhej strane vzrástol počet prípadov zneužitia platobných kariet a napadnutí nožom.