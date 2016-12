V Belgicku našli v dvoch kamiónoch migrantov

Belgická polícia Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. decembra (TASR) – Desiatku skrývajúcich sa migrantov našla dnes polícia v nákladnom vozidle v belgickom meste Boortmeerbeek. Vodič iného nákladného auta na západe Belgicka zase objavil v prepravnom priestore šiestich Iračanov. Obom udalostiam sa už venujú príslušné úrady.Prvé z týchto nákladných vozidiel vyrazilo dnes ráno z Nemecka s nákladom liekov do belgického mesta Boortmeerbeek neďaleko Bruselu. Keď vodič prišiel do cieľa, so spolujazdcom si všimli, že pečať na prepravnom kontajneri je poškodená, informovala belgická televízna a rozhlasová organizácia RTBF.Dvojica vodičov skontaktovala políciu, ktorá v prepravnom priestore našla desiatku migrantov. Polícia zavolala na miesto pracovníkov cudzineckého úradu, ktorí si čiernych pasažierov zobrali na starosť. Prokuratúra spustila vyšetrovanie s cieľom zistiť, ako sa do vozidla dostali.Šesticu Iračanov zas objavil nemecký vodič nákladného vozidla pri vykládke v mestečku Avelgem na západe Belgicka. Šesťčlenná iracká rodina sa priznala, že prevádzačom zaplatila 1.500 eur. Do vozidla sa zrejme dostala počas nočnej zastávky vodiča, ktorý si na parkovisku zdriemol. Rodinu z miesta nálezu odviezol cudzinecký úrad.