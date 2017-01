V Belgicku odsúdili 14 osôb za výrobu falošných dokladov džihádistom

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Brusel 19. januára (TASR) - Súd v belgickej metropole odsúdil dnes 14 osôb za falšovanie dokumentov, ktoré využili aj páchatelia teroristických útokov v Paríži z novembra 2015 a v Bruseli z marca minulého roku.Skupina falšovateľov poskytla nepravé dokumenty okrem iného jednému zo samovražedných atentátnikov z Bruselu Najimovi Laachraouimu a komplicovi útočníkov z Paríža Salahovi Abdeslamovi, informovali agentúra Belga a denník Le Soir.Trinásť členov zločineckej skupiny dostalo tresty od troch do ôsmich rokov odňatia slobody, viacerí s odkladom, ďalší obvinený musí vykonať verejnoprospešné práce. Okrem toho im súd udelil peňažné tresty do výšky 60.000 eur.Falšovatelia vyrobili podľa belgických médií viac ako 2000 dokumentov, ktoré dodávali do celej Európy. Zákazníkom zabezpečovali okrem iného sfalšované belgické, španielske a dánske doklady totožnosti.