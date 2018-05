V Berlíne a Frankfurte nad Mohanom našli zavraždené ženy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Frankfurt nad Mohanom 9. mája (TASR) - Kriminalisti v dvoch nemeckých veľkomestách, hlavnom meste Berlín a Frankfurte nad Mohanom, vyšetrujú od stredy zrejme nové kauzy hrdelných zločinov.Psíčkar našiel v stredu ráno v najväčšom frankfurtskom parku Niddapark mŕtvolu skrvavenej neznámej ženy s bodným zranením na hornej končatine. Polícia už po prvej obhliadke miesta činu konštatovala, že ide zrejme o obeť násilného trestného činu.Ani hodiny po náleze tela však nie je známa identita obete, u ktorej sa nenašli žiadne osobné predmety.Od poludňajších hodín je však zrejmé, že mŕtva mala okolo 20 rokov, merala 167 cm a vážila asi 56 kg, blond vlasy mala zviazané do chvosta a bola riadne odetá v nohaviciach, tričku a športovej obuvi čiernej farby.Polícia prehľadala okolie miesta nálezu, a to s využitím psovodov i kovových detektorov. Zo vzduchu pomáhala posádka policajného vrtuľníka.Viac svetla do prípadu by mala vniesť nariadená súdna pitva.Informoval o tom Hesenský rozhlas i tlačová agentúra DPA.V Berlíne sa zrejme obeťou vraždy stala 80-ročná seniorka.Jej telo našiel v rodinnom dome vo štvrti Kaulsdorf v stredu popoludní príbuzný.Aj v tomto prípade policajti už po prvej obhliadke miesta činu dospeli k záveru, že tu došlo k hrdelnému zločinu.Informovalo tom internetové vydanie denníka Bild.Vyšetrovanie prípadu prevzali špecialisti na vraždy z berlínskeho Krajinského kriminálneho úradu.Viac podrobností neposkytli policajné zložky ani redakcia internetového serveru RBB24.de.