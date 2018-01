V Berlíne sa intenzívne rokuje, sondážne rokovania sa ešte neskončili

Na archívnej sníme nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier (druhý vpravo) víta nemeckú kancelárku a líderku Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Angelu Merkelovú a bavorského guvernéra a šéfa Kresťanskosociálnej únie (CSU) Horsta Seehofera (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. januára (TASR) - Počasie neprialo vo štvrtok predpokladanému záverečnému dňu sondážnych rokovaní nemeckých konzervatívnych strán únie CDU/CSU a sociálnych demokratov z SPD, ktoré by mali vyústiť do koaličných rozhovorov o vytvorení budúcej spolkovej vlády.Berlín zažil studený, vlhký, nepríjemný deň, avšak pred Domom Willyho Brandta, sídlom Sociálnodemokratickej strany Nemecka, ktoré bolo v tento deň dejiskom sondážnych rokovaní, bolo aj tak rušno.Nielen vďaka aktérom rokovaní, ktorí sa v rôznych skupinách, i za účasti popredných straníckych činiteľov vrátane šéfvyjednávačov usilovali o vyriešenie (nemálo) ostávajúcich problematických otázok, ale i vďaka rôznym skupinám demonštrantov, ktorí sem prišli vyjadriť svoje názory.Aj keď účastníci rokovaní ponúkajú o napredovaní len veľmi stručné informácie a evidentne sa usilujú dodržať dohodu, v rámci ktorej nedochádza na rozdiel od neúspešných vlaňajších rokovaní o vzniku tzv. jamajskej koalície k enormnému úniku detailov, je známe, že problém predstavujú aj v predpokladanom finiši sondážnych rokovaní odlišné názory na daňové a finančné otázky, migráciu a jednotlivé s ňou spojené aspekty, niektoré otázky zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, problematiku trhu práce i otázky európskej politiky.Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier využil vo štvrtok novoročné prijatie členov diplomatického zboru akreditovaného v Berlíne, aby apeloval na zodpovednosť aktérov sondážnych rokovaní. Hlava štátu im pripomenula, že nie sú zaviazaní iba svojim stranám a vlastnej politickej budúcnosti, ale majú i veľkú zodpovednosť za starý kontinent a medzinárodnú politiku.V Berlíne by nevyvolalo mimoriadne veľké prekvapenie, ak by sondážne rokovania pokračovali do neskorých nočných alebo piatkových skorých ranných hodín, ba ani ich predĺženie nemožno s určitosťou vylúčiť. Všetci zainteresovaní by si však chceli zachovať kredit u širokej verejnosti a dodržať štvrtkový termín uzavretia tejto fázy rozhovorov.