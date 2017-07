V Berlíne sa prezentovala občianska iniciatíva proti extrémizmu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. júla (TASR) - Iba mimoriadne bezpečnostné opatrenia umožnili dnes v Berlíne tlačovú konferenciu o politickom a náboženskom extrémizme, ktorú pri príležitosti prezentácie európskej občianskej iniciatívy Stop extremism (Zastavte extrémizmus) usporiadali bývalý rakúsky zelený politik Efgani Dönmez, ktorý stál pri zrode spomínanej iniciatívy, ako aj spoluzakladateľka liberálnej mešity Seyran Atesová a rakúsky právnik, expert na ľudské práva Sebastian Reimer.Spomínaná iniciatíva by mala viesť k prijatiu opatrení proti politickému a náboženskému extrémizmu na starom kontinente. Najskôr však jej iniciátori musia v priebehu roka zhromaždiť najmenej milión podporných podpisov zo siedmich členských štátov Únie, aby jej zámery vzala Európska komisia na vedomie. EK bude mať potom tri mesiace na to, aby sa iniciatíve venovala a zdôvodnila svoje rozhodnutie.Dönmez a Atesová využili túto príležitosť, aby vyzvali predstaviteľov tureckých médií na ukončenie hrozieb a ohovárania, pretože sa aj tak nenechajú zastrašiť.Atesová pre tlačovú agentúru APA konštatovala, že miera jej ohrozenia sa fakticky už nemôže zvýšiť. Dodala, že je pod neustálou ochranou policajných zložiek, a poznamenala, že je za to vďačná.Túto ženu pri otvorení mešity v berlínskej štvrti Moabit, ktorej cieľom je ukázať, že v rámci spoločenstva jestvuje aj liberálna časť veriacich, označovali za teroristku, jednu z Gülenových stúpenkýň a vlastizradkyňu. Tureckí novinári sa najskôr vydávali pri kontaktoch s ňou za reportérov nemeckého periodika Bild. Atesová čelí odvtedy intenzívnym hrozbám a ohováračskej kampani vrátane manipulovania filmových záberov.Atesová dnes priznala, že je zvedavá na prezentáciu informácií o dnešnej tlačovej konferencii v tureckých médiách.Dönmez zdôraznil, že mienia využiť všetky právne prostriedky na obranu a na to, aby zabránili spomínaným nekalostiam.