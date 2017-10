V Berlíne sa začali sondážne rokovania CDU/CSU, FDP a zelených

Líderka nemeckej frakcie Aliancie 90/ Strany Zelených Katrin Göringová-Eckardtová (uprostred) sa rozpráva s predsedom Slobodnej demokratickej strany (FDP) Christianom Lindnerom (vľavo) a podpredsedom FDP Wolfgangom Kubickim (vpravo) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. októbra (TASR) - V Berlíne sa v utorok večer začali sondážne rokovania nemeckých strán únie CDU/CSU, liberálov z FDP a zelených. Tieto rozhovory by mali prejsť do koaličných rokovaní a napokon vyústiť vo vznik tzv. jamajskej vládnej koalície na spolkovej úrovni.Pred rokovaním sa zástupcovia všetkých štyroch subjektov zhodli na odmietnutí ďalších dlhov. Prvými tematickými okruhmi, o ktorých sa malo diskutovať, sú dane, rozpočet a európske otázky.Potenciálni koaliční partneri sa musia dohodnúť o objeme investícií a o miere odbremenenia občanov a podnikov v oblastí daní a odvodov. Medzi oficiálne body programu zatiaľ nepatrí personálne obsadenie rezortu financií, ktorého doterajší šéf Wolfgang Schäuble sa na ustanovujúcom zasadaní Spolkového snemu (Bundestagu) v Berlíne stal jeho novým predsedom.Solídna rozpočtová situácia krajiny však podľa pozorovateľov poskytuje účastníkom rokovaní istý priestor. Experti strán únie predpokladajú výdavky vo výške 30 miliárd eur na obdobie štyroch rokov. Želania, ktoré však zazneli z jednotlivých centrál politických strán, by pri naplnení vyžadovali podstatne viac finančných prostriedkov.