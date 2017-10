V Berlíne zadržali dvoch členov baskickej separatistickej skupiny ETA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. októbra (TASR) - Nemecká polícia zadržala v piatok v Berlíne dvoch Španielov. Španielsky minister vnútra Juan Ignacio Zoido na sociálnej sieti Twitter napísal, že ide o členov zakázanej teroristickej organizácie Baskicko a jeho sloboda (ETA).uviedla podľa agentúry DPA hovorkyňa berlínskej prokuratúry Silke Beckerová.uviedla Beckerová.Hovorkyňa dodala, že druhého muža hľadala francúzska polícia pre jehoObaja zadržaní muži vo veku 29 a 37 rokov predstúpia v Nemecku pred súd. Následne sa rozhodne o ich vydaní do Španielska či Francúzska.ETA bojovala takmer 50 rokov za nezávislosť baskických oblastí na severe Španielska a na juhozápade Francúzska. Teroristické útoky so stovkami obetí páchala až do roku 2011, kedy oznámila, že sa vo svojom zápase o nezávislosť zrieka násilia.