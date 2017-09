V Berlíne zatkli Iračana podozrivého z členstva v Islamskom štáte

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 19. septembra (TASR) - Nemecké úrady dnes informovali, že zatkli 31-ročného Iračana pre podozrenie z členstva v teroristickej organizácii a zo spáchania vojnových zločinov v radoch Islamského štátu (IS).Spolková prokuratúra uviedla, že muža identifikovaného ako Raad Riyadh A.A. zatkli v pondelok v Berlíne. Podľa prokuratúry vstúpil v júni 2014 v irackom Mósule do organizácie IS a zúčastnil sa na zabití dvoch šiitských moslimov. O štyri mesiace sa podieľal na poprave zajatého irackého armádneho dôstojníka. Taktiež ho obviňujú z toho, že vymáhal peniaze od podnikov na podporu IS.Po tom, ako prišiel do Nemecka v júli 2015, sa snažil naverbovať dvoch ďalších Iračanov a tretieho chcel presvedčiť, aby vykonal samovražedný útok, uvádza agentúra AP s odvolaním sa na prokuratúru.