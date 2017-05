V betonárskom závode v Nadliciach privalil 25-ročného muža lis

Ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Nadlice 18. mája (TASR) - V betonárskom výrobnom závode v Nadliciach v okrese Partizánske privalil dnes 25-ročného muža výrobný lis, ktorý ho zasiahol najmä do oblasti tváre. Mladíkovi letela na pomoc predpoludním posádka leteckých záchranárov z Nitry, informovala TASR hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková.priblížila Hopjaková.Záchranársky vrtuľník následne podľa nej smeroval do Fakultnej nemocnice v Nitre, kde bol pacient odovzdaný do ďalšej starostlivosti lekárom traumatologickej ambulancie.