V bezpečnostných zónach v Sýrii nebudú nasadení zahraniční vojaci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask/Bejrút 5. mája (TASR) - V rámci dohody o vytvorení tzv. bezpečnostných zón v Sýrii nebudú v krajine nasadené žiadne zahraničné jednotky pod dohľadom OSN. Uviedol to dnes sýrsky minister zahraničných vecí Walíd Mualim.Rusko, Turecko a Irán podpísali minulý týždeň na rokovaniach o Sýrii v kazašskej Astane dohodu o štyroch bezpečnostných zónach vo vojnou zmietanej krajine, ktorá začala platiť v noci na sobotu.Mualim dnes novinárom v sýrskej metropole Damask povedal, že na základe dohody by mali byť v pozorovateľských centrách v týchto zónach umiestnení. Bližšie nespresnil, o aké jednotky by malo ísť, mohol sa však zmieňovať o ruských pozorovateľoch, ktorí už v Sýrii pôsobia, píše agentúra AP.Minister zopakoval odhodlanie svojej vlády dodržiavať dohodu z Astany, zdôraznil však, že jehovoriť o jej možnom úspechu.