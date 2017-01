V.BILČÍK: Pre Britov je kľúčová kontrola vlastných zákonov

Na snímke analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Vladimír Bilčík. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. januára (TASR) – Prejav britskej premiérky Theresy Mayovej bol zásadný, pretože načrtol to, čo Briti očakávajú od vystúpenia Veľkej Británie z EÚ a akým spôsobom si brexit predstavujú. Pre TASR to uviedol Vladimír Bilčík zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku." zdôraznil Bilčík.Podľa neho z prejavu nebol úplne jasný spôsob, ako to Briti celé chcú dosiahnuť. Na všetkom by sa s EÚ mali dohodnúť v priebehu dvoch rokov, čo je podľa neho veľmi krátky čas. Bilčík si myslí, že v praktických detailoch je veľa otáznikov, ktoré sa budú vzťahovať ako na pokračujúcu vnútrobritskú debatu, tak i na tú vnútroúniovú. "" konštatoval analytik.Očakáva, že najneskôr do konca marca Briti oficiálne začnú formálny proces vystúpenia, čiže aktivujú článok 50 Lisabonskej zmluvy." domnieva sa, pričom prípadný súhlas parlamentu alebo aktiváciu považuje skôr za formálnu záležitosť.Počas rokovaní bude podľa neho veľa závisieť od vzájomného pochopenia preferencií jednej aj druhej strany. "" dodal Bilčík.V otázke budúceho postavenia občanov EÚ vrátane slovenských, ktorí sú vo Veľkej Británii, si myslí, že Briti sú ochotní vyjednávať o vzájomnej dohode, ktorá by zahŕňala i postavenie britských občanov v EÚ. Rokovať sa bude o praktických otázkach, ktoré sa budú týkať toho, ktorých občanov EÚ sa britské obmedzenia nebudú týkať – buď všetkých tých, ktorí sú dnes v Británii, alebo len tých, ktorí tam žijú už dlhšiu dobu.