V boji o post predsedu BSK zostáva 17 kandidátov

Na snímke tretia skúška spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov v odbornom sumarizačnom útvare (OSÚ) obvodnej volebnej komisie v priestoroch SPŠ stavebnej a geodetickej v Bratislave 31. októbra 2017. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) – V boji o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zostáva 17 kandidátov – deväť nezávislých, ôsmi sú nominantmi politických strán či koalícií. O 50 poslaneckých miest v Zastupiteľstve BSK v ďalšom volebnom období sa bude uchádzať 356 kandidátov. Takýto počet evidovala volebná komisia BSK v utorok (31.10.).Volebná komisia pre voľby do vyšších územných celkov (VÚC) v Bratislavskom kraji zaregistrovala v septembri 18 kandidátov na šéfa BSK. Kandidatúry na predsedu i poslanca kraja sa však v októbri vzdal súkromný podnikateľ Ľubomír Kolárik s podporou Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov.Kandidátom na predsedu BSK tak zostáva poslanec Národnej rady SR Juraj Droba, ktorý má podporu SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmeny zdola a Demokratickej únie Slovenska. Taktiež psychologička a predsedníčka Strany zelených Slovenska Natália Hanulíková, publicista i politik Daniel Krajcer, ktorý je kandidátom Mosta-Híd, SKOK-u a Strany zelených. Šéfom BSK chce byť aj pedagóg Marián Leinerovič s podporou Nového parlamentu, farmaceut Milan Lopašovský, ktorého navrhuje Strana moderného Slovenska. Kandidátom SNS je štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek. Komunistická strana Slovenska nominovala prekladateľa Jalala Suleimana a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku kultúrno-osvetového pracovníka Andreja Trnovca.Medzi nezávislými kandidátmi na predsedu BSK je publicista a fotoreportér Rastislav Blaško, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý či bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Taktiež podnikateľ Jozef Danko i súčasný šéf kraja Pavol Frešo. Kandiduje i podnikateľ Martin Jakubec, novinár na voľnej nohe Ľubomír Huďo, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva a IT špecialista i bratislavský mestský poslanec Jozef Uhler.Volebná komisia pre voľby do vyšších územných celkov (VÚC) v Bratislavskom kraji zaregistrovala v septembri 362 kandidátov na poslancov do Zastupiteľstva BSK. Okrem Kolárika sa podľa komisie svojej kandidatúry na tento post vzdali poslankyňa Národnej rady SR Petra Krištúfková (Sme rodina – Boris Kollár), podnikateľ a ekonóm Marián Tkáč (kandidoval s podporou SNS), štátny radca Vladimír Kubovič (kandidoval s podporou Nezávislého fóra). Kandidovať na poslanca nebude ani právny asistent Dávid Béreš (kandidoval s podporou Sme rodina – Boris Kollár) a živnostníčka Petra Demková (kandidovala s podporou Most-Híd, Smer-SD, SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených, SDKÚ-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti). V boji o 50 poslaneckých miest tak zostáva 356 kandidátov.Toto číslo však nemusí byť konečné. K späťvzatiu kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdaniu sa kandidatúry kandidátom a k odvolaniu kandidatúry politickou stranou alebo koalíciou môže ešte dôjsť najneskôr 48 hodín pred začatím volieb.Voľby do vyšších územných celkov budú v sobotu 4. novembra. Tentoraz budú jednokolové, čo znamená, že za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.