V boji proti daňovým únikom pomáha medzinárodná výmena informácií

Bratislava 18. októbra (TASR) – Finančná správa (FS) má k dispozícii nový nástroj, ktorý jej pomôže v boji proti daňovým únikom. Od 30. septembra tohto roku totiž začala podľa prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho fungovať medzinárodná výmena informácií.opísal Imrecze na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave.Slovenská finančná správa tak môže podľa jeho slov porovnať tieto informácie s daňovými priznaniami príslušných osôb alebo firiem.dodal šéf finančnej správy.Je to podľa neho prvý míľnik, nastala prvá globálna výmena informácií. Sú do nej zapojené štáty EÚ, OECD a USA. Do výmeny sa však napríklad nezapojili krajiny ako Lichtenštajnsko, Monako či Singapur.Samozrejme, výmena informácií platí podľa Imreczeho aj opačne. Teda slovenské banky poskytnú informácie slovenskej finančnej správe o rezidentoch iných krajín a následne ich slovenská finančná správa poskytne finančným správam ostatných krajín. V rámci informácií sa vymenia údaje o tom, kto je majiteľ účtu, číslo účtu a zostatok na účte.dodal Imrecze.Podľa štátnej tajomníčky ministerstva financií Dany Meager pomôže takýto nástroj aj zvyšovaniu bezpečnosti v krajinách. Na pozadí daňových podvodov stoja totiž podľa nej transakcie, ktorými sa z väčšej časti financujú nelegálne aktivity.uviedla Meager.Práve takéto opatrenia sú podľa finančnej správy súčasťou akčného plánu OECD známeho ako BEPS (Base Erosion and Profit Shifting – akčný plán boja proti znižovaniu základu dane a presúvaniu ziskov). O jednotlivých opatreniach tohto akčného plánu rokovali dnes v Bratislave na 3. regionálnom stretnutí inkluzívneho rámca BEPS krajín východnej Európy a Strednej Ázie zástupcovia delegátov daňových správ z krajín EÚ a OECD či podnikateľskej verejnosti.Stretnutie organizovali medzinárodné organizácie OECD a IOTA v spolupráci so slovenskou finančnou správou a Ministerstvom financií SR. Na treťom regionálnom stretnutí sa okrem štátnej tajomníčky Meager a prezidenta finančnej správy Imreczeho zúčastnili aj výkonný tajomník IOTA Miguel Silva Pinto, koordinátor BEPS pre OECD Valerio Barbantini a aj zástupcovia Medzinárodného menového fondu a OSN.