V boji proti Islamskému štátu padol oficiálne prvý francúzsky vojak

Ilustračné foto

Paríž 24. septembra (TASR) - V boji proti tzv. Islamskému štátu (IS) na Blízkom východe zahynul v sobotu francúzsky výsadkár. Oznámil to úrad francúzskeho prezidenta. Ide o prvú oficiálne oznámenú stratu Francúzska v rámci Američanmi vedenej koalície proti IS v Iraku a Sýrii, informovala agentúra AP.Úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona oznámil, že príslušník 13. výsadkárskeho pluku zahynul počas bojov v oblasti známej ako Levanta. Ďalšie podrobnosti neposkytol, neuviedol ani totožnosť vojaka - člena špeciálnych síl. Jeho smrť potvrdila aj americká armáda.Nemenovaný francúzsky predstaviteľ pre AP uviedol, že ide o prvú oficiálne oznámenú stratu Francúzska v rámci koalície proti IS v Iraku a Sýrii. Do operácie v Iraku sa Francúzsko zapojilo v roku 2014. Po tom, čo IS zaútočil vo Francúzsku, Paríž vyslal vojakov aj do Sýrie.