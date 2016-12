V boji proti povstalcom podporovaným USA mal zahynúť veliteľ IS

Ilustračná snímka, Sýria Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 27. decembra (TASR) - V boji proti sýrskym povstalcom podporovaným Spojenými štátmi pravdepodobne zahynul na severe Sýrie vysokopostavený veliteľ teroristickej organizácie Islamský štát abú Džandál Kuvajtí.Kuvajtí údajne padol v boji proti povstalcom zo skupiny Sýrske demokratické sily (SDF), ktorých postup k strategicky významnej priehrade sa militanti pokúšali zastaviť.Riaditeľ organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) Rámí Abdal Rahmán uviedol, že Kuvajtí zahynul, keď sa islamisti pokúšali vytlačiť bojovníkov SDF z dediny Džabár, z ktorej sa militantov z IS podarilo vyhnať v pondelok.Nočný protiútok IS podľa Rahmána stroskotal. SDF podporovaným kurdskými Oddielmi ľudovej sebaobrany (YPG) sa podarilo postúpiť do vzdialenosti približne päť kilometrov od priehrady, dodal Rahmán.