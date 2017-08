V boji proti škodcom vysadili takmer milión voskovaných sadeníc

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) – Tvrdoň smrekový či lykokazy rodu Hylastes – to všetko sú chrobáky, ktoré vážne ničia sadenice ihličnatých drevín a lesníkom spôsobujú výrazné škody. Tí preto nielen aplikujú overené metódy, ale tiež hľadajú stále nové spôsoby, ktorými sa snažia zachrániť mladé stromy pred škodcami.Ako uviedol Radko Srnka, hovorca štátneho podniku Lesy SR, vážny až chronický škodca ihličnatých porastov je práve tvrdoň smrekový a to meria len 1-1,5 centimetra.priblížil Srnka.Podobné poškodenie zrelostným žerom na ihličnatých sadeniciach spôsobujú i lykokazy rodu Hylastes. Tie sa zameriavajú na koreňový kŕčok a korene sadenice. Malé chrobáky dosahujú veľkosť len 3,5-4,4 milimetra.zdôraznil Srnka.Ako dodal, najúčinnejšou mechanickou ochranou sú lapacie kôrky. Pripravujú sa z čerstvo spíleného smreka. Lesníci ich kladú na zem do blízkosti sadeníc v apríli až do konca septembra. Do kôrky umiestňujú čerstvú vetvičku smreka alebo borovice, ktorá ju zatraktívni.V boji so škodcami Lesy SR za posledné tri roky vysadili takmer milión voskovaných sadeníc a rozmiestnili viac ako 19.000 kôrok.