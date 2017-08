V Bojniciach chce investor postaviť wellness hotel za 45 miliónov eur

Bojnice 22. augusta (TASR) - Ponuka ubytovacích a rekreačných zariadení v Bojniciach by sa mala rozšíriť o rehabilitačný wellness hotel v blízkosti kúpaliska Čajka. Kúpele Bojnice, ktoré ho tam plánujú postaviť, chcú do jeho výstavby investovať asi 45 miliónov eur.





Zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť na posúdenie vplyvov na životné prostredie, ďalej vyplýva, že rehabilitačný Wellness hotel Čajka Bojnice bude poskytovať 340 lôžok, rehabilitačné a stravovacie služby, ako i 116 parkovacích miest v podzemnom parkovisku. Stáť bude na pozemkoch kúpeľov o rozlohe asi 14.000 štvorcových metrov, a to vrátane infraštruktúry, v ochrannom pásme prvého stupňa prírodných liečivých zdrojov v blízkosti cesty tretej triedy a kúpaliska Čajka, ktorého majiteľom sú rovnako kúpele. Na cestu sa bude napájať novovybudovaným kruhovým objazdom.



Wellness hotel bude pozostávať z dvoch vzájomne prepojených častí. V jednej s dvoma nadzemnými a jedným podzemným podlažím bude wellness a v druhej s piatimi nadzemnými podlažiami hotel. Vo wellnesse chcú kúpele postaviť desať bazénov, z toho má byť päť vonkajších, ich zámer počíta i s výstavbou saunového sveta, stravovacej časti, obchodov, fitnes a podzemného parkoviska.



O výstavbe wellness hotela v blízkosti svojho kúpaliska a areálu uvažujú bojnické kúpele už dlhší čas, zámer pre TASR pred dvoma rokmi opísal ich generálny riaditeľ Slavomír Eliaš ako dvojhotel so 700 ubytovacími miestami s akvaparkom uprostred nich. "Vypracovali sme niekoľko štúdií na revitalizáciu a novú výstavbu priestoru, ktorý je v Bojniciach najzaujímavejší a najatraktívnejší. Štúdie predstavovali realizáciu niekoľkých zariadení, ubytovacích, ale aj infraštruktúrnych. Predovšetkým tam treba vytvoriť produkt, ktorý tam dnes nie je," vysvetlil vtedy Eliaš.





Výstavbu hotela v zámere spoločnosť odôvodnila i efektívnym využitím geotermálnych vôd, úpravou plôch pred ním či rozšírením služieb. Negatívom je podľa nej výrub stromov na plochách, kde má hotel stáť. Podľa dendrologického prieskumu, ktorý si firma dala vypracovať, je spoločenská hodnota 180 drevín spĺňajúcich podmienky na výrub vyše 280.000 eur.



S výstavbou plánuje investor začať v marci budúceho roka a dokončiť ju o dva roky na to. Nové zariadenie má priniesť asi 50 pracovných miest.